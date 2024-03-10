Esenyurt'ta yangın; 40 kişi mahsur kaldı

Esenyurt'ta bulunan 11 katlı bir rezidansın bodrum katında çıkan yangında dumanlar bina içinde yayıldı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan 40 kişi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri hızlı müdahaleleriyle yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, saat 23.15 sıralarında Atatürk Mahallesi Özdemir Sokak'ta bulunan 11 katlı rezidansta çıktı. Binanın bodrum katından belirnemeyen nedenle yükselen dumanlar, binanın büyük bir kısmına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Binada mahsur kalan vatandaşların tahliye çalışmaları devam ederken, duman tahliyesi için binanın camları kırıldı. Binada dumandan etkilenen 40 kişi, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülürken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

Cep telefonu

-Binadan yükselen dumanların görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Aktüel

-İtfaiyenin çalışması

-Sağlık ekiplerinin görüntüsü

-Tahliye edilen kişinin kucağında köpeği ile beklemesi

-Olay yerinden genel ve detay