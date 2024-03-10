Işıklarda 'drift' attı

Ankara'da, trafik ışıklarında drift yapan otomobilin sürücüsü, diğer araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Otomobil sürücüsünün drift yaptığı anlar, bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Mart günü saat 14.00 sıralarında Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Cengiz Aytmatov Caddesinde bulunan 06 Yol-İş Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında, yeşil ışığın yanmasıyla araç sürücüleri ilerlemeye başladı. Bu sırada, 35 ADM 278 plakalı otomobilin sürücüsü kavşakta drift yapmaya başladı. Dakikalar boyunca drift yapan otomobilin sürücüsü, diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücünün drift yaparak trafiği tehlikeye attığı anlar, kırmızı ışıkta duran bir aracın kamerasınca kaydedildi.