Kırıkkale'de TIR devrildi

Kırıkkale'de, inşaat malzemesi yüklü TIR'ın bariyerlere çarpıp, tarlaya devrildiği kaza sonucunda 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Ankara karayolu Irmak köyü mevkisinde meydana geldi. Alper Ü. yönetimindeki 06 FY 1271 plakalı inşaat demiri yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan TIR yol kenarındaki tarlaya devrilirken, inşaat malzemeleri çevreye dağıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Alper Ü. ile TIR'daki Süleyman Ü. ve Hakan A.'yı sıkıştıkları yerden çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi alınan yaralılardan Alper Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.