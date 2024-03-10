Ödemden Nasıl Kurtuluruz?

Dokularda aşırı sıvı birikmesi ödeme neden olmaktadır. Ödem sonucunda el, kol, bacak ve ayaklarda şişkinlik gözlenmektedir. Kadınlarda regl dönemi, bazı ilaçların kullanımı, kalp veya böbrek gibi bazı kronik hastalıklar vücudumuzda ödeme neden olmaktadır.

Günlük su tüketiminizi arttırın.

Tuz ve tuz içeriği yüksek olan fast food, konserve gıdalar, turşu ve işlenmiş ürünlerin tüketimini sınırlandırın.

Yapılan çalışmalar D vitamini seviyesi düşük bireylerde ödem daha fazla görülmektedir

Gün içerisinde yeterli miktarda protein almaya özen gösterin. Fazla protein alımı vücudunuzda ödeme neden olabilmektedir.

Şekerli yiyeceklerin tüketimi ile vücudumuz suyu tutar. Bu yüzden tüketilen şeker miktarı azaltılmalıdır. Beslenmenizde rafine karbonhidratlar yerine tam tahıllı kompleks karbonhidratları tercih edin.

Sebzelerden koyu yeşil yapraklı sebzeler, meyvelerden kiraz, ananas, kayısı ve kivi diüretik etkiye sahiptir. Diüretik besinler vücuttaki tutulan suyun atımına yardımcıdır. Beslenmenizde bu meyve ve sebzelere yer verin.

Probiyotikten zengin olan yoğurt ve kefiri ara veya ana öğünlerinizde tüketmeye özen gösterin.

Herhangi sağlık probleminiz yoksa yeşil çay, kiraz sapı, mısır püskülü ve adaçayı gibi ödem atıcı bitki çaylarından mutlaka yardım alabilirsiniz.

Magnezyum ve potasyum ödem atmada etkili minerallerdendir. Magnezyum ve potasyumdan zengin besinleri beslenme rutininize ekleyin. Magnezyumdan zengin besinler; fındık, badem, avokado, baklagiller ve tam tahıllar. Potasyumdan zengin besinler; ıspanak, maydanoz, muz, kuru üzüm, kuru erik, avokado ve ay çekirdeği.

Alkollü ve asitli içeceklerden uzak durun.

Uykusuz kalmamaya özen gösterin. Uykularınızı düzene sokun.

Düzenli egzersiz yapın ve egzersiz sırasında sıvı kaybı olacağından egzersiz sırasında ve sonrasında yeterli miktarda su tüketmeyi ihmal etmeyin.



ÖDEM ATICI ÇAY TARİFİ

MALZEMELER

300 ml su

2 paket yeşil çay

5 adet kiraz sapı

1 avuç maydanoz

1 adet çubuk tarçın

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri kaynamış suda 5-6 dakika demleyin ve ardından tüketin.