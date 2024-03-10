Göbek Eriten Çikolata Tarifi

Mevsim geçişlerinde vücudumuz değişen sıcaklık farkına uyum sağlamaya çalışırken iştah artışları yaşanabiliyor. Özellikle kış mevsimine geçiş döneminde soğuk havalara adaptasyon olarak vücut yağ dokuyu arttırmak ister. Bunun en kolay yöntemlerinden biri de tatlıya yönelimdir. Sonbaharda özellikle tatlı isteğinde ve iştahımızda artış bu nedenle normaldir. Öncelikle panik yapmayın!

Minik kaçamaklar yaptığınız halde, egzersiz yapıp düzenli beslenmenize rağmen durduramadığınız bir iştahınız veya tatlı kriziniz varsa ilk olarak hekiminize başvurup detaylı kan tetkikleri ile nedenleri araştırılmalıdır. Sonuca göre tedavi planlanıp beslenme programınız tekrar düzenlenmelidir.

Kan tetkiklerinde herhangi bir eksiklik yoksa günlük beslenmenize ekleyeceğiniz minik tatlı kaçamakları mevsim geçişi dönemlerini kilo almadan atlatmanızı sağlar. Tatlı kaçamaklarınızın içeriği yağ yakımına yönelik hazırlanırsa da fazla kilolarınızdan keyif alarak kurtulabilirsiniz.

Fındık, E vitamini, kalsiyum, folik asit içeriğiyle yağ yakımında etkilidir. Ayrıca yağlı tohumların içerdiği yağ asitleri uzun süre tokluk vererek fazla besin alımını engellemektedir. Bu yağ asitlerini vücudumuz sentezleyemediği için günlük beslenmemizle dışardan almak zorundayız. Yeterince alamadığımız zamanlarda büyüme-gelişme-yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirmede aksaklıklar yaşanabilir. Ayrıca fındıkta bulunan çinko minerali iştah kontrol mekanizmalarında görev alır.

Hindistan cevizi yağı ile yapılmış çalışmalarda özellikle kahvaltıda Hindistan cevizi yağı tüketenlerin 3 saate kadar tok kalabildiği saptanmıştır. Ayrıca kahvaltıda Hindistan Cevizi yağı tüketenlerin vücudunda gün içerisinde daha düzenli insülin salınımı gerçekleşmiştir.

Keçiboynuzu ise mucizevi yiyeceklerden bir tanesidir. Zengin kalsiyum, selenyum, demir içeriği ile kansızlığı önler, yağ yakımını hızlandırır, cildi gençleştirir, uzun süre tokluk sağlar. Sadece 2 adet keçi boynuzu tüketmeniz 1 su bardağı süt içmiş ya da 1 kase yoğurt yemiş kadar kalsiyum almanızı sağlar!

Gelin birlikte bu iki sihirli yiyecekle hazırlanmış ister kahvaltıda ekmeğinize süreceğiniz isterseniz ara öğünde tahıllı bisküvilere sürüp tüketeceğiniz göbek eriten çikolatamızı yapalım.

MALZEMELER :

250g kavrulmuş fındık (vitamin değeri kaybını önlemek için kavrulmamış fındık kullanmak isterseniz detayları ‘Püf Noktası’ kısmında anlattım.

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

3 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı keçiboynuzu tozu

2 yemek kaşığı kakao (Ham kakao tozu kullanıyorsanız 3 yemek kaşığına kadar kullanabilirsiniz)

YAPILIŞI :

Püf noktası: Kavrulmuş fındık kullanacaksanız fırını 180 derece ısıtıp 10 dakika karıştırarak içerisinde bekletirseniz fındığın yağının daha kısa sürede çıkmasını sağlarsınız. Elinizde kavrulmamış fındık var ise 180 derece fırında en az 15-20 dakika bekletmelisiniz.

Belirttiğim işlemden geçen fındıkları en az 4-5 dakika yağı çıkana kadar rondonuzu dinlendirerek çekiniz.

Fındık krema haline geldikten sonra diğer malzemelerle güzelce karıştırarak kavanoza aktarınız ve afiyetle tüketiniz. Buzdolabında ağzı kapalı şekilde bozulmadan bir haftadan uzun süre saklanabilir.

Hazırladığınız çikolatayı bir öğünde 2 tatlı kaşığı kadar tüketmeniz yeterlidir.