Türk şirketleri Orta Asya'da yatırım radarında

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye-Kırgızistan İş Forumu çerçevesinde, Kırgızistan Başbakanı Akılbek Caparov ile görüşerek iki ülke arasındaki yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Başkan Çevikel, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından düzenlenen özel yemekte ise tüm bakanlarla önemli temaslarda bulundu.

DOSABSİAD BAŞKANI ÇEVİKEL, KIRGIZİSTAN BAŞBAKANI CAPAROV İLE TÜRK İŞ DÜNYASININ TALEPLERİNİ GÖRÜŞTÜ

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Kırgısiztan’ın başkenti Bişkek'te gerçekleşen Türkiye-Kırgızistan İş Forumu programına katılarak, Türk yatırımcılar için Orta Asya'nın kapılarını araladı. Türkiye'den Bursa'yı temsil eden tek yetkili olan DOSABSİAD Başkanı Çevikel, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından düzenlenen özel yemekte, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve birçok devlet yetkilisiyle de temaslarda bulundu.

ÇEVİKEL: TÜRK YATIRIMCILARA ÖNEMLİ AVANTAJLAR SUNUYOR

Kırgızistan Serbest Bölgesi'nde faaliyette bulunan fabrikaları ziyaret eden ve program kapsamında düzenlenen B2B görüşmelere katılan Başkan Çevikel, tekstil sektöründe yeni taleplerin yanı sıra bölgenin yatırıma müsait olduğu ve vergi avantajlarının bulunduğu bilgisini paylaştı. Çevikel, "Kırgızistan'da tekstil sektörüne olan taleplerin arttığını gözlemliyoruz. Bu bölgenin yatırıma uygunluğu ve sağladığı vergi avantajları Türk iş insanları için önemli bir fırsat sunuyor. Ayrıca gerçekleştirilen toplantılarda, ülkedeki iş ortamıyla ilgili detaylı bilgiler edindik ve yerel yöneticilerle yakın işbirliği fırsatları hakkında istişarelerde bulunduk. Kırgızistan'ın sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek adına yatırımcılarımıza elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AMANGELDİYEV: İŞ BİRLİĞİ İÇİN TÜM DESTEĞİ SAĞLAMAYA HAZIRIZ

Türk iş insanlarına yatırım çağrısında bulunan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev, " Kırgızistan, coğrafi konumu, doğal kaynakları ve genç ve dinamik nüfusuyla önemli bir yatırım merkezi haline gelmektedir. Ülkemiz, son yıllarda yürüttüğü istikrarlı ekonomik politikalar ve yatırımcı dostu reformlarla dikkat çekmektedir. Kırgızistan Hükümeti olarak, yatırımcılarımızı ülkemize davet etmekten ve işbirliği olanaklarına kapılarımızı açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türk yatırımcılarının, Kırgızistan'daki potansiyeli keşfetmeleri ve işbirliği fırsatlarını değerlendirmeleri için elimizden gelen tüm desteği sağlamaya hazırız. Ülkemizin istikrarlı ve öngörülebilir iş ortamıyla, başarılı ve karlı bir işbirliği gerçekleştireceğimize inanıyoruz" dedi. Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadik Doğan ise Türk yatırımcısına her zaman destek olmak için hazır olduklarını belirtti.