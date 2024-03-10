Ömer dizisinin 47. bölümünde neler olacak?



11 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle;

Gamze'yi sahnede şarkı söylerken gören Ömer mekanı terk ederken, Gamze'nin onu durdurma çabası başarılı olmaz ve ikili arasında büyük bir tartışma yaşanır. Ömer'in öfkesini gören Reşat, sağduyuyla yaklaşarak oğlunu sakinleştirmeye çalışır.

Reşat ve Ömer, Tahir'in hapisten kurtulabilmesi için Hasan'ı itirafçı olmaya ikna etmeye çabalar. Kardeşi Melek’i yalnız bırakmak istemeyen Hasan, ona sahip çıkacaklarının sözünü alarak mahkemeye çıkmayı kabul eder. Melek'in Reşat'ların yanına gelmesi ev halkı için alışılması gereken yeni bir dönemi başlatırken, Ömer'e de büyük bir sorumluluk yükler.

Nisa'ları zor durumda bıraktığı için üzülen Gamze, annesinin sattığı evi geri alabilmek için harekete geçer. Gizli aşk notları alan Nisa, kimin gönderdiğini bulmak için kolları sıvar. Samet'in gelişi Reşat'ın canını çok yakan bir gerçeği ortaya çıkarırken, Gamze ile aralarındaki bağı yeniden güçlendirmek isteyen Ömer'i kötü bir sürpriz beklemektedir.

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Deniz Madanoğlu ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor.

Ömer, 11 Mart Pazartesi saat 20.00’de Star’da.