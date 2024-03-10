Serkan Yazıcı Marmaris İçin Projelerini Açıkladı!

Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Marmaris için hazırladığı projeleri açıkladı. Proje tanıtım toplantısına Adalet Bakanı Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla milletvekilleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ile çok sayıda partililer ve vatandaşlar katıldı. Samimi ve içten tavırlarıyla ilgi odağı olan Yazıcı, “12 Ay nitelikli turizm için geliyoruz, büyük Marmaris ailem, sizi çok seviyorum!” dedi.

Seçime 21 gün kala aralıksız toplantı ve ziyaretlerini sürdüren Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı’nın hafta sonu düzenlediği proje lansman toplantısı tam bir görsel şölene döndü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla milletvekilleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın Meclis üyeleri, Partililer, basın mensupları ve yoğun bir kalabalığın katılımıyla gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

İlk konuşmayı yapmak üzere sahneye davet edilen Adalet bakanı Yılmaz, Tunç, Marmaris’e yeni bir Adalet Sarayı yapılacağının müjdesini verdi. Tunç, “ Marmaris’te yeni bir dönem başlayacağını, Serkan Yazıcı’nın seçim sloganı için; “sen, ben, biz demiş, Marmaris’i inşallah çalışma arkadaşları ile beraber çok daha ileriye taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. Marmaris bunu hak ediyor. ” açıklamasını yaptı.

Ardından alkışlarla sahneye davet edilen Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, davetlilere hitaben yaptığı açılış konuşmasında seçim sürecini anlattı ve Marmaris’e dair hazırladığı projelerin tanıtımına geçti. Yazıcı; “ Bu olağanüstü manzaranın beni nasıl mutlu ettiğini size tarif etmem imkânsız. Seçim turlarına başladığımız günden bugüne aralıksız Marmaris’in tüm kamu ve sivil toplum kurumlarını, sokaklarını, esnafını ziyaret ettim. 31 Mart’a kadar bu ziyaretlerim devam edecektir.” Diyerek, hazırlanan projelerini anlattı. “12 ay nitelikli turizm başlığı altında, tarihi kent merkezi düzenlemesi, Marmaris’in yeni plaj anlayışı, dünya çapında yapılacak festivaller, özgün konseptli Pazar yerleri ve tematik çarşılar, seyir terasları, MARMAPP/Uluslararası dijital turizm aplikasyonu, gastronomi turizmi, turizm özel güvenlik birimi, yeni müzelerin kazandırılması, Marmaris’e özgü değerlerin coğrafi işaret tescillerinin alınması, spor turizmi, inanç turizmi, termal turizmi, dalış turizmi, Agroturizm, sanat turizmi ve arkeoturizmi ile Marmaris’i tanıtırken, aynı zamanda ekonomik olarak dakendi insanımızın kazanmasına katkı sağlayacağız.

Maviye ve yeşile sahip çıkan ekoloji politikamız çerçevesinde, Marmaris ağaç haritası, Marmaris bal ormanları, Havadan tohum topu, Marmaris sığla vakfı, ve Asparan sığla ormanı,Marmaris kadın Balıkçılar evi ve nadir ddeniz canlılarını araştırma merkezi, mapa Marmaris, rezerv Marmaris, Badem çiçeği yolu,Marmaris Kaktüspark, Çiçekli Aspaarak Ağaç koridoru, Bozburun Baharat yolu, Marmaris Arboreteum ve çiçek piramidi, Yeşilbelde’ye ve Çamlı’ya Çiçek ve Çilek seraları, Marmaris Trüf mantarı ormanı ve mantar safari turları, Bayır köyüne yeni yağhane, Marmaris’e kent peyzajı ile dünyaca bilinen bir yer olarak tanınacağız. Toplumsal refah stratejimiz kapsamında ise; Marmaris emekliler Merkezi, Hayvanlara ve hayvanseverlere, engelli ve özel gereksinimli bireylere destek vereceğiz, emeklilerimiz için kültür turları ve geziler düzenleyeceğiz, huzurevi ve gündüz bakım merkezi, halk kafeler ,Marmaris kadın merkezi, kadınlara özel eğitim seminerleri, el emekleri pazarı, ücretsiz ticari stand desteği, devlet okullarımıza temizlik ve gölgelik desteği, çocuk merkezi ve çocuk meclisi, yüzme kursları, çocuk parkları, dijital kütüphane, gençlik ve kariyer danışmanlığı merkezi, müzik akademisi ve çekim stüdyosu, 7/24 belediye çağrı merkezi, Bozburun yarımadasına ilk yardım hastanesi, Marmaris Cem evi, Marmaris Kültür evi, Çevre hassasiyeti yüksek piknik alanları, yaz-kış kullanılabilecek modern mutfaklı düğün salonları, taziyeevleri ve şehirdışı cenaze aracı, belediye doğal efetle mücadele birimleri, sosyal yardımlarla halkımızı hakettiği hizmeti götüreceğiz.

Yaşayan bir kentin kanalizasyon ve alt yapı sorunları o kenti aşağı çeker, insanlarını da huzursuz eder. Altyapı stratejimiz ile; su sorununu, yolları, kanalizasyonu köylere balıkçı barınaklarını, ,imar sorunlarını, kadastral yolları, yeni atık ve geri dönüşüm merkezini, yeni arıtma tesislerini, yer döşemelerini, fiber internet altyapısını, denizin temizlenmesini ve koyların temiz kalması gibi sorunları ortadan kaldıracağız.”

Proje tanıtımının ardından ardından sahneye davet edilen Meclis üyeleri Uysal Avcı, Osman İrez, Yusuf Koray Onat, Osman Acar, Ozan Balcı, Abdurrahman Göllü, Ayşe Taşer, Cavidan Öner, İbrahim Çelikalp, Muzaffer Aravi, Eren Mert, Salih Taşkın, Oğuzhan Zaimoğlu, Mehmet Gökmen, Kubilay Sezgin, Hüseyin Dursun, Kazım Uysal, Hüseyin Sarı, Mutlay Yücel, Filiz Koçak, Nil Kaya, Uğur Dündar ile Kontenjan üyeleri Osman Ülgen, Esat Onur Tugay ve Mustafa Karacan tek tek davetlileri selamladılar.

Yazıcı’nın konuşmasının sonunda ettiği yemin metni aşağıdaki gibidir;

Marmaris’imiz uygun görür ve Belediye Başkanı olarak bizi göreve getirirse, ben ve meclis üyelerimiz aşağıdaki yemini ederek görevimize ve sizlere hizmet etmeye başlayacağız.

Kamu kaynaklarını halkının menfaatleri doğrultusunda, israf etmeden, hak ve hukuk çerçevesinde, doğru yerde kullanacağıma, kamu sorumluluğunu üstlenmiş bir kişi olarak hemşerilerimizin güvenini sarsacak karar ve uygulamalardan kaçınacağıma,

Devlet ve Belediye ile ilgili şahsi ilişkilerimde dürüstlük ve şeref gibi en üstün ideallerimden taviz vermeyeceğime,

Kamu görevini yürüttüğüm süre içerisinde her türlü partizan faaliyetlerden kaçınacağıma, bu şerefli görevimi yaparken bir karşılık ve çıkar beklemeyeceğime,

Belediyenin gücü ve nüfusunu şahsi güç ve çıkar olarak kullanmayacağıma, Marmaris halkı önünde namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.