Shota Arveladze'den ayrılık açıklaması

Fatih Karagümrük'ün Teknik Direktörü Shota Arveladze, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, "Maalesef beklentilerimi gösteremedik. Takım da birkaç maçta daha fazla cevap verebilirdi. Sevdiğim bir kulüp, başkanı da çok seviyorum. Bu mağlubiyetten sonra görevi bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Trabzonspor'a 5-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Burada oynamak her zaman zordur. Maça iyi başladık ama kötü bitirdik. İyi başlamak işe yaramıyor. Burada hedefim bu değildi. Bu zor deplasmana güvenerek geldik. İyi bir hafta da geçirmiştik ama sahada her şey değişik oluyor. Bu kadro burada olmamalı. Bu oyunculardan daha fazla beklenti var. Ben de fazlasını bekliyordum. Maalesef beklentilerimi gösteremedik. Takım da birkaç maçta daha fazla cevap verebilirdi. Sevdiğim bir kulüp, başkanı da çok seviyorum. Bu mağlubiyetten sonra görevi bırakıyorum. Kalan 9 maçta çok zor dönem var. Birisinin değişik bir hava gelmesi gerek. Üzgünüm, beklemediğim bir gün oldu ama bunu yapmak zorundayım" diye konuştu.

Fatih Karagümrük, 29 haftada topladığı 29 puanla 16'ncı sırada bulunuyor.