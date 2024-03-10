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Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, ünlü sanatçı Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz (83), kaldığı bakımevinde vefat etti. Algöz'ün cenazesi, düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz
Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, ünlü sanatçı Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz (83), kaldığı bakımevinde vefat etti. Algöz'ün cenazesi, düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sanatçı Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz (83), Burhaniye ilçesinde kaldığı bakımevinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Güner Algöz'ün cenazesi, bugün Burhaniye Kocacamisi'nde kılınan namazın ardından Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Zafer Algöz Kocacamisi'nin avlusunda taziyeleri kabul ederken, oyuncu Cem Yılmaz ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de kendisini yalnız bırakmadı.

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10 Mar 2024 - 01:19 DHA Balikesir- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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