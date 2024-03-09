"Türkiye kaynakları bol ülke"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmalar kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otobüsten vatandaşları selamladı. Partililerle de bir araya gelen Babacan, Omurtak Caddesi üzerindeki Atatürk Meydanı'nda gazetecilere açıklama yaptı. Partisinin belediye seçimleriyle ilgili olarak 2 yıl önceden çalışmalar yaptıklarını belirten Babacan, "Çorlu, Tekirdağ'ın en önemli ilçelerinden bir tanesi. Büyük bir sanayi şehrimiz, aynı zamanda çok önemli bir tarım şehrimiz. Tekirdağ'da, Çorlu'da vatandaşlarımızın sorunlarını çok yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin sorunu çözülür, Türkiye'nin çözümsüz hiçbir sorunu yoktur diyoruz. Bakın biz DEVA Partisi olarak seçimlerden çok önce böyle seçim geliyor diye apar, topar değil, seçimlerden tam iki sene önce yerel yönetimler ve şehircilik eylem planımızı hazırladık. Burada belediyecilik nedir? Yerel yönetimler nedir? Böyle ince ince tablolar halinde hepsini planladık, hepsinin takvimi hazır, neler yapılacağı belli. Dolayısıyla belediyecilikten ne anladığımızı yazılı ve detaylı bir şekilde ortaya koyan bir siyasi partiyiz" dedi.

Türkiye'nin kaynakları bol bir ülke olduğunu söyleyen Babacan, "Etik kurallar ile belediye nasıl yönetilmeli, ahlaki kurallar bazında belediye nasıl yönetilmeli onu ortaya koyduk. Türkiye'de ilk defa belediyeciliğin iki sütununu ortaya koyduk. Bir iyi yönetim, iki temiz yönetim olsun bu şekilde yola çıktık. Bu çalışmalar gerçekten çok önemli, Türkiye'nin çok çok ihtiyacı yerel yönetimlerimizin düzgün çalışması ama aynı zamanda temiz çalışması Türkiye'nin olmazsa olmazı. Türkiye'nin kaynakları bol, Türkiye çok büyük bir ülke" dedi.

Babacan, daha sonra Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi'nin ortak çıkardığı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akçay ile Çorlu Belediye Başkan Adayı Görkem Karakaş'ı tanıtarak ilçeden ayrıldı.