Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları programı kapsamında Arnavutköy'de iş insanları ile bir araya geldi. Toplantıya Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Cumhur ittifakının Arnavutköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candaroğlu ve iş insanları katıldı. Programda konuşan Bakan Işıkhan, Türkiye ekonomisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜDÜKÇE VATANDAŞLARIMIZA GELİR OLARAK KISA SÜRE İÇİNDE YANSIMAYA BAŞLAYACAK"

Vedat Işıkhan konuşmasında, "Biliyorsunuz 2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Dolar bazında milli gelir, Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelirde, 13 bin 110 dolarla, tarihin en yüksek düzeyini gördü. Diğer yandan; bu ay içinde açıklanacak 2023 yılı verilerinde hem genelde hem kadınlarda hem de gençlerde; 2002 yılından bu yana en yüksek işgücüne katılım oranları ve istihdam oranları beklenmektedir. Aynı şekilde tüm diğer göstergeler son 22 yılın en düşük işsizlik oranının ortaya çıkacağını da işaret etmektedir. Uyguladığımız başarılı ve disiplinli ekonomi politikalarının somut sonuçlarını yavaş yavaş almaya devam ediyoruz. En son, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, kredi notumuzu bir kademe yükseltirken, görünümümüzü 12 yıl sonra pozitife çevirdi. Orta vadeli programa sadık kalarak uygulamaya devam ediyoruz. Türkiye olarak bu disiplini sağladıkça, sağlam temeller üzerinde büyüdükçe ve kalkındıkça; vatandaşlarımıza refah ve gelir olarak kısa süre içinde yansımaya başlayacak" dedi.

"AZİZ İSTANBUL HAK ETMEDİĞİ BU DÖNEMİ GERİDE BIRAKACAK"

Yerel seçimlerle ilgili de konuşan Bakan Işıkhan, "Tabi ülkemizin gücü büyük ölçüde yerel yönetimlerimizin gücünden geliyor. Kalkınma yerelden başlar. Hakikatine istinaden yerelde ne kadar güçlü olursak genel icraatlarımızın de o derece güçlü olacağına inanıyoruz. Bu anlamda partimizin halka hizmet vizyonu da yerel yönetim tecrübesine dayanmaktadır. Biz Arnavutköy'den umutluyuz. İstanbul'dan umutluyuz. Arnavutköy'ün çok dinamik, çok genç ve ilçesi için vizyoner hedefleri olan bir başkan adayı var. Mustafa Candaroğlu başkanımızla birlikte Arnavutköy'ün; tercihini yine gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyoruz. Büyükşehir'de de inşallah Murat Kurum başkan olarak, Aziz İstanbul'un hak etmediği; ne yazık ki 5 yıllık; vizyonsuz, ulaşım sorunlarının çözülemediği, hiçbir projenin üretilemediği ve ataletin hakim olduğu bu dönemi geride bırakacak" ifadelerini kullandı.