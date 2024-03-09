"Ankara’yı problemlerinden kurtaracak olan biziz"

Boşa geçen bir 5 yıl var. Boş, icraatsız geçen, çalışma yapılamayan, sadece mazeret üretilen bu 5 yılın bedelini çok çalışarak önümüzdeki 5 yılda kapatabiliriz. 1994-99 arasında yaptığımız gibi 2024-2029 arasında Ankara'yı bütün bu köklü çözüm başlıklarında, problemlerinden kurtaracak olan biziz” dedi.

Yeniden Refah Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç, Elmadağ ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi’nin (SKM) açılışına katıldı. Yerel seçim çalışmaları kapsamında sahada 27’nci günlerini tamamladıklarını ve çalışmalara devam ettiklerini söyleyerek, “Ankara'nın son 5 yılının boşa gitmiş olmasından heba edilmiş olmasından dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz. Gerçekten şöyle bir baktığımız zaman Ankara'da son 5 yılda çok artan bir trafik yükü var. Ama bu trafik yükünü rahatlatmaya yönelik en ufak bir operasyonun varlığına tanıklık etmiyoruz. Ankara'da 5 yılda bir raylı sistem ihalesi yapılamadı. 5 yılda bir raylı sistem temeli atılamadı. Ankara'nın temel arterlerinde, ana arterlerinde çok ciddi bir trafik yığılması var. Maalesef Ankara'nın ana arterlerindeki bu trafik yığılmasını ortadan kaldırmaya yönelik bir operasyonun varlığına da tanıklık edemiyoruz. Ankara'daki bu temel trafik problemini ortadan kaldıracak olan yaklaşımlar bizim yaklaşımlarımız olacak. Ulaşım uzmanı arkadaşlarımızla iki profesörümüz şu an Ankara üzerinde çalışıyor. Şu ana kadar tespit edilen net 40 köprülü kavşağın Ankara'ya kazandırılması lazım. Biz bunu belediye başkanı olmadığımız halde görüyoruz. Ankara'yı yönetenler işin başında oldukları halde niye görmüyorlar? Anlamak mümkün değil. Ankara trafiğini çözüme kavuşturacak olan biziz. Yeniden Refah Partili belediyedir. Ve tabii Ankara trafiği sadece köprülü kavşaklar meselesi değil, Ankara'da yolların asfalt kalitesi de maalesef çok bozuk durumda. Ankara'nın köprülü kavşaklarla birlikte yol ve asfalt kalitesinin de düzene kavuşturulması lazım” diye konuştu.

‘ANKARA’NIN 92 KİLOMETRELİK RAYLI SİSTEM ULAŞIM HATTINA KAVUŞTURULMASI GEREKİYOR’

Ankara'da ciddi bir toplu taşıma probleminin olduğunu ifade eden Suat Kılıç, “Raylı sistemler problemi var. Beş yıldır bir tek metro temeli atılmış olmamasından dolayı. Metrosuzluktan dolayı Ankara'da beş on yıl önce ne yapıldıysa onlarla bugün toplu taşımaya devam ediliyor. Yeni bir metro hattı yapılmadı. Yeni bir raylı sistem inşa edilmedi. Hava raylar yapılacak denildi. Bunlarla ilgili bir şeyler yapılmadı. ‘Troleybüs hatları konulacak’ dendi. Bunlarla ilgili bir şey konulmadı. Bu şekilde Ankara ulaşımını sürdürebilmek mümkün değil. 10 yeni metro üzerinde Ankara'da çalışıyoruz. Bu metro hatlarıyla ilgili şu an fizibilite çalışmaları devam ediyor. Hatların istikametleri belirlendi. Kilometreler olarak da bu hatları belirledik. Ankara'nın evvel emirde acilen 92 kilometrelik raylı sistem ulaşım hattına kavuşturulması gerekiyor. Bu hatların bazıları hava ray sistemiyle entegre olacak. Bazıları metrobüs sistemiyle entegre olacak. Bazıları da troleybüs sistemiyle entegre olacak. Bu entegrasyon sağlandığında Ankara'daki trafik problemini çözüme kavuşturmuş olacağız” dedi.

‘ATIK SU ARITILMAKSIZIN ANKARA ÇAYI'NA BIRAKILIYOR’

Suat Kılıç, Ankara'da ciddi bir kanalizasyon suyu arıtma meselesinin olduğunu belirterek, “Şehir günde 1 milyon 250 bin metreküp kanalizasyon atığı üretiyor. Tatlar'daki Sincan Kanalizasyon Atık Su Arıtma Tesisleri'nin kapasitesi 760 bin metreküp. Dolayısıyla ‘490 bin metreküp kanalizasyon suyu arıtılmadan ne yapılıyor’ sorusu akıllara geliyor. Bize ulaşan ilk verilere göre 490 bin metreküp atık su arıtılmaksızın Ankara Çayı'na bırakılıyor. Ankara Çayı'ndan Sakarya Nehri'ne ulaşıyor. Oradan Ömerli Barajı'na kadar intikal ediyor şeklinde bilgimiz var. Dolayısıyla bu çok önemli bir çevre ve tabiat felaketi. Bunun önüne bir an evvel geçmek lazım. Ankara bu problemle birlikte yaşayamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti kanalizasyon problemiyle birlikte yaşayamaz. Çözüm nasıl sağlanacaksa hep bir mazeret var. ‘Belediye meclisinden destek bulamadığımız için kaynak oluşturamıyoruz, yapamıyoruz, temeli atamıyoruz, adımı atamıyoruz’ şeklinde ama büyükşehir belediyesi mazeretlerle yönetilecek bir belediye değildir. Büyükşehir belediye başkanlığı makamı, büyük problemlere, büyük ve köklü çözümler üretmek gereken bir makamdır” dedi.

‘İCRAATSIZ GEÇEN BU 5 YILIN BEDELİNİ ÇOK ÇALIŞARAK KAPATABİLİRİZ’

Altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için Ankara'nın Yeniden Refah Partili bir belediye başkanlığına ihtiyacı olduğunu kaydeden Suat Kılıç, şunları söyledi:

“Trafik probleminin çözüme kavuşturulması için Ankara’nın Yeniden Refah Partili bir belediye başkanına ihtiyacı var. Katlı köprülü kavşak probleminin çözüme kavuşturulması için Ankara'nın Yeniden Refah Partili bir belediye başkanına ihtiyaç var. 10 yeni raylı sistem hattının sırayla proje, ihale, temel atma ve açılışlarının yapılabilmesi için Ankara'nın Yeniden Refah Partili bir belediye başkanına ihtiyacı var. Ve bu arada atık suların arıtılmaksızın çevreye bırakılmaması için Ankara Çayı'nın daha fazla kirletilmemesi için Ankara'nın Yeniden Refah Partili bir belediye başkanına ihtiyacı var. Havanın, toprağın, suyun ve neslin korunması için Yeniden Refah Partili bir belediye başkanının Ankara’da iş başında olması lazım. Göreve gelmesi lazım. 31 Mart tarihi bunun kararını vereceğimiz bir tarihtir. Boşa geçen bir 5 yıl var. Önümüzdeki 5 yılı boşa geçirmememiz lazım. Boş geçen, icraatsız geçen, çalışma yapılamayan, sadece mazeret üretilen bu 5 yılın bedelini çok çalışarak önümüzdeki 5 yılda kapatabiliriz. Ama biz kapatabiliriz. Yeniden Refah Partili belediye kapatabilir. 1994-99 arasında yaptığımız gibi 2024-2029 arasında Ankara'yı bütün bu köklü çözüm başlıklarında, problemlerinden kurtaracak olan biziz. Şehrin desteğini istiyoruz. ‘Mevcutlar için değiştir gitsin’ diyoruz.”

Kılıç ayrıca, Ankara sınırları içerisinde ikamet etmekte olan gençlere 250 bin TL 1 yıl geri ödemesiz 3 yıl vadeli ve faizsiz evlilik desteği vereceklerini duyurdu.