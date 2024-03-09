Pilot Üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Siirt-Kurtalan kara yolu İl Özel İdaresi Spor Tesisleri mevkisinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım yönetimindeki 01 ACE 928 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri Üsteğmen Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Erzurum'a getirildi. Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazı öncesi oğlunun bayrağa sarılı tabutunun önüne gelen Gül Yıldırım, ağıtlar yaktı. Görevliler ve yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen Yıldırım, "Yavrum, yavrum, canına öleyim yavrum', 'Beni bırakma yavrum, ben senin ananım yavrum', 'Gelin görün 30 yaşında yavrum, çiçeği burnunda yavrum' diyerek gözyaşı döktü. Oğlunun fotoğrafını alan Gül Yıldırım'ın ağıtları törene katılanları da ağlattı.
CENAZE ARACININ ARKASINDAN EL SALLADI
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım'ın babası Yaşar Yıldırım'la birlikte cenaze namazında saf tuttu. Namaz sonrası tören mangasının taşıdığı tabutun arkasından yürüyen Gül Yıldırım, hareket eden cenaze aracının ardından el sallayarak oğlunu son yolculuğuna uğurladı. Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım'ın cenazesi Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.