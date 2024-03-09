Edirne motosiklet kazası

Haber albümü için resme tıklayın

Edirnenin Keşan ilçesinde otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi’ndeki Şehitlik Parkı önünde meydana geldi. Keşan Kent Müzesi yönünden çarşı yönüne giden E.G. yönetimindeki 22 RP 535 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve Paşayiğit Caddesi’ne dönüş yapmak isteyen E.M. idaresindeki 59 ADR 020 plakalı otomobille çarpıştı. Yoldan çıkan motosiklet, kaldırıma savruldu. Kazada, motosiklet sürücüsü E.G. ve arkasındaki Ö.S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü E.M., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturması sürüyor.