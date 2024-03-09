Yerlikaya'dan Tekirdağ'da esnaf ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'da esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi inceleme ve ziyaret ile AK Parti Çorlu Belediye başkan adayı Hakan Sunal’ın proje tanıtım toplantısına katılmak üzere Tekirdağ'a geldi. Valilikte, Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül, Gökhan Diktaş ile protokol üyeleri tarafından karşılanan Yerlikaya, valilik protokol defterini imzaladı. Vali Soytürk'ten ildeki çalışmalar hakkında brifing alan Yerlikaya, çıkışta Tekirdağ Roman Derneği üyeleri tarafından davul ve klarnet ile karşılandı.
Bakan Ali Yerlikaya, daha sonra beraberinde AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkan adayı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Belediye başkan adayı Gökhan Saygı ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu, yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti. Yerlikaya, daha sonra belediye başkan adayı proje tanıtım toplantısına katılmak üzere Çorlu ilçesine hareket etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.