Dünyanın en uzun bisiklet hattı Türkiye'de

Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024 Hareketlilik Yılı Etkinlikleri kapsamında, İstanbul’da 1653 bisikletle "Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı" oluşturuldu, kırılan rekorla Guinness Rekorlar Kitabı'na girildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu, federasyonun 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında Beykoz Spor Ormanı'nda, 1653 bisikletle "Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı"nı oluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi törenine katıldı.

BAKAN BAK: BAKANLIK OLARAK HERKESİ HAREKET ETMEYE DAVET EDİYORUZ

Törende konuşan Bakan Bak, 2024'ü hareketlilik yılı ilan ettiklerini belirterek, "İstanbul, bir bisiklet şehri olacak. Belediye Başkanımız Murat Aydın, bisikletin gelişmesi için çok çaba gösterdi. Bakanlık olarak herkesi hareket etmeye davet ediyoruz. Yürüyüşe davet ediyoruz. Bisiklete binmeye davet ediyoruz. Spor salonlarımıza davet ediyoruz. Yüzme havuzlarımıza davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Bak, bağımlılıkla mücadelenin en büyük görevlerinden biri olduğunu söyleyerek, “Annelere sesleniyoruz. Çocuklarınızı alın spor tesislerine gelin. Bağımlılıkla mücadele için, kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzak tutmak için herkesi spor tesislerine bekliyoruz. İstanbul değişecek. İstanbul, spor kenti, bisiklet kenti olacak” açıklamasında bulundu.

KERİM ÇOMOĞLU: HER YAŞTAN BİREYİN DAHA SAĞLIKLI OLMASI İÇİN ÇABA HARCIYORUZ

Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu, her yaştan bireyin daha sağlıklı, daha güçlü, daha zinde olması için çaba harcadıklarını vurgulayarak, “Spor yapan bireyler zararlı alışkanlıklardan uzak durur. Federasyon olarak en büyük amacımız sporun yaşam biçimi haline getirilmesi. Bugün elde edilen başarı, gelecekte yapacaklarımız için motivasyon kaynağı olacaktır. Başta Sayın bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da, İstanbul’un bisiklet şehri olacağını vurgulayarak, ”İstanbul bisiklet şehri olunca ne olacak? Sağlık harcamalarında en az üç yüz milyar lira tasarruf edeceğiz. Daha huzurlu olacağız, daha eğlenceli olacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından rekor kırılan 1653 bisiklet, katılımcılara kurayla dağıtıldı. İlk çekilişleri Bakan Dr. Osman Aşkın Bak yaptı.