İstanbul- Kadıköy'de taksi şoförünü bıçaklayan 3 kişi yakalandı

KADIKÖY'de taksi şoförü Osman E.'yi (59) bıçaklayan 18 yaşından küçük 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, biri tutuklandı.

Olay, 5 Mart Salı günü saat 13.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Yaşları 18'den küçük olan 3 kişi, taksici Osman E.'yi bıçaklayarak yaraladı. 59 yaşındaki taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüphelilerin müşteri olarak taksiye binmek istediklerini, taksicinin ise lastiğinin patlak olduğunu bu yüzden kendilerini götüremeyeceğini söylemesi üzerine tartışma çıktığını ve saldırganlardan birinin Eker'i bıçakladığını belirledi.

Polisler, şüpheli A.A.'yı (14) olay yerinde yakaladı. Çalışmaların devamında, diğer şüphelilerin O.Ş. (17) ve S.A. (17) olduğu tespit edildi. 5 Mart tarihinde S.A., 7 Mart'ta ise O.Ş. Beyoğlu'nda yakalandı. Şüphelilerin, gasp, yağma, yaralama, hırsızlık, yankesicilik, gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu, ayrıca O.Ş.'nin kamu malına zarar verme suçundan arandığı tespit edildi.

Şüphelilerden A.A. ve S.A. sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, O.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin görüntüsü

-Polis merkezine çıkışı

-Genel ve detay görüntüler