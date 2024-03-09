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Girdikleri kuyumcudan 1,5 kilo altın çaldılar

Bursa'da kar maskesi takan 3 şüpheli, girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 1,5 kilo altın çaldı. Polis, kaçan şüphelilerin kimliğini araştırıyor.

Girdikleri kuyumcudan 1,5 kilo altın çaldılar mask
Girdikleri kuyumcudan 1,5 kilo altın çaldılar
Girdikleri kuyumcudan 1,5 kilo altın çaldılar
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Olay, saat 10.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Selçuk Bey Caddesi'nde meydana geldi. Kar maskesi takan 3 kişi, girdikleri M.M.'ye (55) ait kuyumcu dükkanında tabancalarını çıkarıp görevliyi etkisiz hale getirdi. Yaklaşık 1,5 kilo altını alan şüpheliler, kuyumcudan çıktıktan sonra havaya 2 el ateş edip, plakası belirlenemeyen otomobille kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

# saat, Kar

09 Mar 2024 - 14:36 DHA Bursa- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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