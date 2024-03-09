Özel: Türkiye ittifakından oy istiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Etimesgut Belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ve beraberindeki partililer ile birlikte Etimesgut Bağlıca'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Özel, 31 Mart’ın yaklaştığını, büyük bir heyecan içinde, çok yoğun bir programda olduklarını belirterek, "Her seçim çok önemli ancak Ankara’da önemi bambaşka. Mansur Başkan parti ayırmadan, hiçbir ayrımcılık yapmadan, esnafın hiçbirine ayrımcılık yapmadan, emeklinin hiçbirine ayrımcılık yapmadan, işsizin koluna girip ona destek veren, arkasında duran halkçı bir belediyecilikle bütün Ankara’nın gönlünü fethetti. Kendisini yürekten tebrik ediyoruz. Mansur Başkan, 31 Mart seçiminde Türkiye rekoru kıracak" dedi.

Sadece Mansur Yavaş’ın seçilmesinin yetmediğini, büyükşehir belediye meclisi çoğunluğunun da alınması gerektiğini vurgulayan Özel, "Güçlü olmak için ne lazım? Güçlü bir aday lazım. Geçmişiyle güçlü, halkın bildiği, tertemiz, çalışkan, enerjik, her yaştan gençlerin sevgilisi, hepimizin sevgilisi Erdal Beşikçioğlu burada. Milliyetçi demokratlar seviyor, muhafazakar demokratlar seviyor, Ankara’nın, Etimesgut’un bütün demokratları 'Erdal Başkan' diye 31 Mart’ı sabırsızlıkla bekliyor" diye konuştu.

Özel, Bağlıca'da, Etimesgut’ta ezber bozulsun istediklerini belirterek "Bunun için elbette sosyal demokratlardan oy istiyoruz, muhafazakar demokratlardan, milliyetçi demokratlardan, yakasında güneş olan ya da yakasında olmasa gözü güneş gibi parlayan iyi insanlardan oy istiyoruz. Türkiye ittifakından oy istiyoruz. Türkiye ittifakı, korkutan, tehdit eden Cumhur İttifakı’nın aksine iyi insanların, güzel insanların, yüreğinde vatan sevgisi olan, Atatürk sevgisi olan insanların, çıkar peşinde koşanların değil, vatanın çıkarını kendi çıkarının önüne koyanların, birilerine arsalarını peşkeş çekmek yerine Ankaralının hizmetine sunanların iktidarı artık gelsin istiyoruz. Biz Türkiye ittifakı olarak renklerimizi ay yıldızlı al bayraktan alıyoruz. Türkiye ittifakının renkleri kırmızı beyazdır. İçinde insan sevgisi olan, vatan sevgisi olan, yaşadığı bütün sıkıntılardan kurtulmak için gün sayan, 'yeter artık' diyen, biraz da halkın sesi duyulsun diyen, 'rantçı belediyecilik yerine halkçı belediyeciliğin sırası gelsin' diyen tüm Bağlıcalılardan, Etimesgutlulardan her iki adayımıza da sahip çıkmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

YAVAŞ: HERKESİ MUTLU ETMEKTEN BÜYÜK PROJE YOK

Mansur Yavaş ise 5 yıl hizmet ettiklerini söyleyerek, "Çakarsız, konvoysuz, israf etmeden, şeffaf, katılımcı bir belediye çalışması yaptık. 5 yıl boyunca bunu gördünüz. İnşallah bunu aynen tekrar edeceğiz. Etimesgut için de güzel çalışmalarımız var. Bağlıca'ya metro hattı projemiz bitti. Ulaştırma Bakanlığı'na gönderdik. Biz sizlerin parasını harcıyoruz, sizlerin bize emanetini harcıyoruz. Bunları çöp projelere harcayamayız. Belediyecinin ne olduğunu gerçekten bilmiyorlar. Belediyeci şöyle tarif edilir; doğumundan ölüme kadar beldede yaşayan insanların tüm beşeri ihtiyaçlarıyla ilgilenen kurumdur. Dolayısıyla doğumundan itibaren kentte yaşayan herkesin her türlü derdiyle, problemiyle ilgileneceksiniz. İlk defa dün akşam kentin bazı yerlerine kar yağdı. Yağmur yağmıyor doğru dürüst artık. Yağdığı zaman da afet olup yağıyor. Ekili ürünleri basıyor. Ya da kuraklıktan ekimi yapılan ürünler yetişemiyor. Bu nedenle biz destek oluyoruz ki ileride 20-30 yıl sonra çocuklarımız aç kalmasın diye. Çünkü yıllarca yürütülen tarım politikaları nedeniyle insanlar tarımı bıraktı. Köy okulları kapatıldı, kent merkezine geldiler, işsiz kaldılar. Bunları tekrar aynı şekilde kendi tarlaları üzerinde üretim yaptırmak bana göre en büyük projelerden birisi. Dolayısıyla kentte yaşayan herkesi mutlu etmek, onların ihtiyaçlarına cevap vermekten daha büyük bir proje yok" dedi.

'TERÖRE OLAN ÇİZGİMİZDE ASLA ŞAŞMA OLMAZ'

Göreve geldiğinde kendisine yönelik işçi çıkaracağı, su sayaçlarını PKK’lıların okuyacağı yönünde iddialarda bulunulduğunu hatırlatan Yavaş, "Bizim teröre olan çizgimizde asla şaşma olmaz. Polisleri öldüren, polisleri katleden o teröristler, domuz bağcılar Ankara’da aday çıkarmadılar. Ağzınızı açsanıza. Biz Türk bayrağıyla derdi olan, İstiklal Marşı’yla derdi olan, milli takım maç kazanınca üzülenlerle iş birliği yapmıyoruz. Biz Ankara’da elini teröre bulaştırmamış herkesin oyuna talibiz. Biz belediyemize gelen hiç kimseden ne parti kaydı istiyoruz, ne kimlik kaydı istiyoruz. Herkesten vergi aldığımıza göre herkese eşit bir şekilde hizmet ediyoruz. Net bir şekilde14 Mayıs’ta da söyledik, 28 Mayıs’ta da söyledik, 2019’da da söyledik, hala da söylüyorum; bırakalım bunları artık. Biraz seçimi kaybedeceklerini anlayınca yine iftira çamuruna bulaşacaklar. Utanmıyorlar. 2019’da kim inandı buna? Kendinizi kandırdınız. Bırakın Ankaralıyı kandırmayı. Ankaralı şeffaf bir şekilde, tarafsız bir şekilde, adil bir şekilde yönetilmeye devam edecek. Hiç kimseyi ayırmayacağız. Erdal Başkanımla beraber rozetimizi çıkarıp, herkesi kucaklayacağız" dedi.