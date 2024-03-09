Batman'da PTT Şubesinin güvenlik görevlisi bıçaklandı. Oğlu S.Y. ile şubeye gelen M.S.Y., sıra almadan işlem yapmak istediği gerekçesiyle kendisinden sıra numarası almasını isteyen gişe memuruyla tartıştı. Durumu görüp müdahale eden güvenlik görevlisi ile baba ve oğul arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S.Y., güvenlik görevlisi Er'i sırtından bıçakladı. Olay, şubenin güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik görevlisi Faik Er, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından bugün taburcu oldu. Olayın ardından gözaltına alınan baba ve oğlunun emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.