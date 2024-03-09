Altınok: "DEM'in himayesi altına giren bir başkan var"

Turgut Altınok, Gölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını gerçekleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 5 yılda Gölbaşı’nda yaptığı herhangi bir eserin bulunmadığını söyleyen Altınok, “Bu Büyükşehir Belediye Başkanı, Gölbaşı’nın da belediye başkanı değil mi? Gölbaşı’na metro sözü vardı, yaptı mı? Ankara’nın ilçelerine gidiyoruz, orada da yok. Afişlerinde ne yazıyor? ‘Herkese eşit hizmet vereceğiz’ yazıyor; ama herkesin belediye başkanı olamadı, herkese eşit hizmet yapamadı. Söylediği başka, yazdığı başkadır. Diyor ki ‘Cumhuriyet Halk Partili belediye başkan adayını seçmezseniz ayağınıza pranga vurursunuz.’ Şu an DEM ile iş birliği yapan, DEM’in himayesi altına giren bir büyükşehir belediye başkanı var. Ankara, bunu söyleyenlerden hesap soracak mı?" diye konuştu.

‘BU İLKE MİDİR, OMURGA MIDIR?’

Mansur Yavaş’ın Ankara halkına verdiği sözleri yerine getirmediğini söyleyen Altınok, "Gölbaşı’na, Kızılcahamam’a hizmetin yok, dikili bir ağacın, kedi kulüben bile yok. Yavaş, Ankara’ya ne yaptın? Söz verdin; ama sözünde durmadın. ‘MHP’liyim, ülkücüyüm diyenlerin yeri burasıdır’ diyor. ‘Bunun dışındakiler kemik yalayıcılarıdır’ diyor. ‘Ben partisini satanlardan, döneklerden değilim’ diyor. Peki, MHP’den istifa gerekçesi nedir? ‘MHP, CHP’leştiği için istifa ediyorum’ diyor. Bu ilke midir, omurga mıdır? MHP’den bu gerekçeyle istifa edip, CHP’ye üye oluyorsun. Kılıktan kılığa giren bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı var. Cumhurbaşkanı adayı olacak ya ‘Apo bey, Apo bey’ diyor. ‘Selahattin Demirtaş bırakılsın’ diyor. Seçim bürosunu açarken de ‘Ben Türk milliyetçisiyim, PKK’dan hesap soracağız’ diyor. Adamın ilkesi, omurgası, onuru, vatan millet ülke sevdası olur. Önce vatan. Dilleri lal olan Büyükşehir Başkanına oyunuzu verecek misiniz? Şehitlerimizin kemikleri sızlar" ifadelerini kullandı.

'ANKARA’DA 9 MİLYARLIK İŞ YOK'

Göreve geldikleri takdirde 2 yıl içerisinde Gölbaşı’nın köylerinde alt yapı sorununun kalmayacağını belirten Altınok, "Ankara, tarımın başkenti olacak. Mazot desteğini 500 litreye çıkarıyoruz. Köylerde su aboneliğinden para almayacağız, köylerin imar planını yapacağız. Suyun metreküpünü 50 kuruş yapacağız. Tohum, gübre ve yem desteği vereceğiz. ‘Ankara’nın her yerinde resimlerim olursa bu haram paradır’ demişti. Şu an kampanyaya harcadığı para 2 milyar. Belediyenin bütün şirketleri batak. Sattığı gayrimenkul 9 milyar. Ankara’da 9 milyarlık iş yok. 5 yılda harcadığı bütçe ise 300 milyar. Mirasyedi büyükşehir belediye başkanı var" diye konuştu.