Yüzücü Aysu, Yeni Zelanda yolcusu

2022'de Manş Denizi'ni geçerek bunu başaran en genç Türk sporcu, Kuzey Kanalı'nı geçerek ise bunu başaran ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu ünvanlarını elde eden Aysu, yeni hedefi için 13 Mart'ta Başkent Wellington'a gidecek. 23 yaşındaki Aysu, "Daha önce 2 kanalı geçtim ve önemli olan bunları yaparken zevk alabilmek. İnşallah diğer kanallarda da ülkemi güzel bir şekilde temsil ederek, Türk kadının gücünü göstererek orada bayrağımızı tekrar açacağım" dedi.

Aysu Türkoğlu, Seven kanallarını 5 sene içerisinde tamamlayarak Guinness rekorunu da kırmayı hedefliyor. 22-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan geçiş, Picton Marina'dan start alacak ve Cook Strait'in güçlü akıntılarına karşı mücadele ederek 27 kilometrelik zorlu bir parkuru kapsayacak. Su sıcaklığının 15-18 derece arasında değişmesi beklenirken, Aysu Türkoğlu ve ekibi bu zorlu şartlara karşı hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl 3 noktada yüzeceğini belirten açık yüzücü Aysu Türkoğlu, "Bir aksilik çıkmazsa inşallah haftaya çarşamba günü Yeni Zelanda’ya gideceğim. 23-27 Mart aralığında havanın müsaitlik verdiği bir günde Cook Strait kanalını geçmek için oraya gideceğim. Geçtiğim takdirde bunu başaran en genç Türk sporcu olacağım" diye konuştu.

"BENİ BEKLEYEN ORKALAR VE VATOZLAR VAR"

Yeni Zelanda'daki parkurun yaklaşık 27 kilometrelik bir mesafe olduğunu belirten Aysu, "Oranın medceziri ve akıntısı farklılık gösterebiliyor. Su sıcaklığı 14-17 derece arasında olacak. Orada beni bekleyen orkalar ve vatozlar gibi çeşitli canlılar var. Onlar her zaman orada ve onları düşünmemeye çalışıp ben yüzüşüme odaklanacağım. Her kanalın kendi içerisinde zorlukları var. Bunun için çok fazla antrenman yaptım bu yüzden içim rahat. Elimden gelen her şeyi yapmış olarak oraya gideceğim. Buzlu ve soğuk su antrenmanları yaptım. Bunun yanı sıra oldukça fazla havuz antrenmanları yaptım. Bazen çift antrenman olan günlerimiz oldu" şeklinde konuştu.

"GÜNDE 4 SAAT ANTRENMAN YAPIYORUM"

Sabah 06.00'da kalkıp havuza gittiğini, 08.00'de antrenmana başladığını belirten genç yüzücü, ,"Sabah 2 saat yüzüp çıkıyorum. Sonra eve ardından okula gidiyorum ve oradan çıkıp tekrar havuza gidiyorum. Günde 4 saati bulan antrenmanlarım oluyor. İnşallah Yeni Zelanda'daki yüzüşüm en kısa sürede tamamlanır. Daha önce 2 kanalı geçtim ve önemli bunları yaparken zevk alabilmek. İnşallah diğer kanallarda da ülkemi güzel bir şekilde temsil ederek, Türk kadının gücünü göstererek orada bayrağımızı tekrar açacağım. Yeni Zelanda'dan sonra eylül ayında Catalina'ya gitmeyi düşünüyorum. Arada Manhattan var. Manathan, Oceans Sevens içinde değil ancak Manş ve Catalina'yı geçmeniz durumunda 'Üçlü Taç' Triple Crown oluyorsunuz. İnşallah bunu da tamamlayacağım ve 2024'ü bu şekilde tamamlayacağız" dedi.

"AYSU'YA GÜVENİMİZ SONSUZ"

Aysu Türkoğlu’nun ablası Aynur Türkoğlu, "Aysu’ya güvenimiz her zaman sonsuz. Bizim için de çok heyecanlı bir durum. İnşallah başarıyla tekrardan geçip gelecek ve her şey yolunda gidecek" diye konuştu. Baba Mustafa Türkoğlu, "Birkaç duyguyu birden yaşıyoruz. Mutluluk, gurur, endişe çünkü her kanalın ayrı ayrı zorluğu var. Yolu açık olsun inşallah her şey gönlünce olur, biz çok mutluyuz. Bu yıl ben eşlik etmeyeceğim, uzun bir yolculuk olacak" dedi. Anne Yurdagül Türkoğlu, "Heyecanlıyız, biz ona inanıyor ve güveniyoruz. Yapacağından eminiz. Anne ve baba duygusu olduğu için o heyecanı hissediyoruz" şeklinde konuştu.

Fırat AKAY / BODRUM