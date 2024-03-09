09 Mar 2024 - 13:33- Gündem G:

Yozgat'ta kar yağışı

Yozgat kent merkezi, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.Kentte dün akşam başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı.

Yozgat'ta kar yağışı mask
Yozgat'ta kar yağışı
Yozgat'ta kar yağışı
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Yozgat kent merkezi, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kentte dün akşam başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Kent merkezi saatler içinde beyaza büründü. Belediye ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, gece boyu yollarda kar küreme çalışması ve tuzlama yaptı. Sabah saatlerinde Çamlık Milli Parkı'na gidenler, kar topu oynadı. Çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kaldı.

Sarıhacılı Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Tülay Durak, "Uzun zamandır kar yağmıyordu. Şimdi yağması ekinlere çok iyi oldu. Çok sevindik, çok mutluyuz" dedi.

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09 Mar 2024 - 13:33 DHA Yozgat- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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