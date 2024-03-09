Yozgat'ta kar yağışı

Yozgat kent merkezi, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kentte dün akşam başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Kent merkezi saatler içinde beyaza büründü. Belediye ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, gece boyu yollarda kar küreme çalışması ve tuzlama yaptı. Sabah saatlerinde Çamlık Milli Parkı'na gidenler, kar topu oynadı. Çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kaldı.
Sarıhacılı Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Tülay Durak, "Uzun zamandır kar yağmıyordu. Şimdi yağması ekinlere çok iyi oldu. Çok sevindik, çok mutluyuz" dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.