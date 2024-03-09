Helikopter düştü: İkisi asker 3 kişi öldü

Olayla ilgili dün açıklama yapan Ortak Görev Gücü Kuzey Komutası yetkilileri, “Federal Güneybatı sınır destek misyonuna tahsis edilen bir UH-72 Lakota helikopteri, bugün Teksas'ın Rio Grande Şehri yakınlarında havacılık operasyonları yürütürken düştü.
2 asker ve bir ABD Sınır Devriyesi öldü. Bir asker yaralandı. Ölenlerin isimleri yakınlarına haber verilmeden açıklanmayacak. Kazanın nedeni araştırılıyor” dedi. Rio Grande Şehri polisi dün olayla ilgili ilk açıklamayı yaparak içinde 4 kişi olduğuna inanılan bir helikopter kazasına yardımcı olduklarını belirtmişti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.