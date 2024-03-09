Helikopter düştü: İkisi asker 3 kişi öldü

Olayla ilgili dün açıklama yapan Ortak Görev Gücü Kuzey Komutası yetkilileri, “Federal Güneybatı sınır destek misyonuna tahsis edilen bir UH-72 Lakota helikopteri, bugün Teksas'ın Rio Grande Şehri yakınlarında havacılık operasyonları yürütürken düştü.

2 asker ve bir ABD Sınır Devriyesi öldü. Bir asker yaralandı. Ölenlerin isimleri yakınlarına haber verilmeden açıklanmayacak. Kazanın nedeni araştırılıyor” dedi. Rio Grande Şehri polisi dün olayla ilgili ilk açıklamayı yaparak içinde 4 kişi olduğuna inanılan bir helikopter kazasına yardımcı olduklarını belirtmişti.