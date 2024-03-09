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Mansur Yavaş'ın seçim şarkışı yayında

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından seçim şarkısını ve klibini paylaştı.

Mansur Yavaş'ın seçim şarkışı yayında
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından seçim şarkısı ve klibini paylaştı.

Yavaş; "Verdiğiniz emaneti canım gibi korumaya devam edeceğim. Seçim şarkımızı meydanlarda birlikte söylemek dileğiyle..." sözleriyle videosunu paylaştı.

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09 Mar 2024 - 12:59 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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