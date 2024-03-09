En büyük İHA hücumu

Yevgeniya Gaber sosyal medya hesabından Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin; "Rus medyası, savaş başlayalı bu yana Ukrayna İHA'larının Rus topraklarına en büyük saldırı gerçekleştirdiğini bildiriyor.
Bilgilerine göre yaklaşık 50 İHA’dan bahsediliyor. Çoğu, Rusya’nın Rostov bölgesindeki Taganrog'daki limana, havaalanına ve A-50 uçaklarının onarımı ve modernizasyonunun yapıldığı Beriev fabrikasına saldırmış. Resmi açıklama henüz yapılmadı" şeklinde gönderi paylaştı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.