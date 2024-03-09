En büyük İHA hücumu

Yevgeniya Gaber sosyal medya hesabından Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin; "Rus medyası, savaş başlayalı bu yana Ukrayna İHA'larının Rus topraklarına en büyük saldırı gerçekleştirdiğini bildiriyor.

Bilgilerine göre yaklaşık 50 İHA’dan bahsediliyor. Çoğu, Rusya’nın Rostov bölgesindeki Taganrog'daki limana, havaalanına ve A-50 uçaklarının onarımı ve modernizasyonunun yapıldığı Beriev fabrikasına saldırmış. Resmi açıklama henüz yapılmadı" şeklinde gönderi paylaştı.