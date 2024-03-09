09 Mar 2024 - 12:48- Dünya G:

En büyük İHA hücumu

Dış Politika Analisti Yevgeniya Gaber sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Ukrayna Rusya'ya karşı en büyük İHA saldırısı gerçekleştirdi.

En büyük İHA hücumu
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Yevgeniya Gaber sosyal medya hesabından Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin; "Rus medyası, savaş başlayalı bu yana Ukrayna İHA'larının Rus topraklarına en büyük saldırı gerçekleştirdiğini bildiriyor.

Bilgilerine göre yaklaşık 50 İHA’dan bahsediliyor. Çoğu, Rusya’nın Rostov bölgesindeki Taganrog'daki limana, havaalanına ve A-50 uçaklarının onarımı ve modernizasyonunun yapıldığı Beriev fabrikasına saldırmış. Resmi açıklama henüz yapılmadı" şeklinde gönderi paylaştı.

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09 Mar 2024 - 12:48 - Dünya

Mahreç  Zehra Önen

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