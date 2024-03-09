Gazze için ‘deniz koridoru’ açılıyor

Avrupa Birliği ve ABD öncülüğünde Gazze’ye gidecek insani yardımlar için Amalthea Girişimi çerçevesinde Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye açılacak ‘deniz koridoru’ duyuruldu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, deniz yoluyla gidecek ilk pilot yardımın bu Pazar günü ulaşmasının beklendiğini ifade etti. İlk geminin Dünya Merkez Mutfağı dahil sivil toplum kuruluşları organizasyonunda bugün limandan ayrılması bekleniyor.

Yapılan ortak açıklamada, Güney Kıbrıs’ın Larnaka Limanı’ndan Gazze’ye açılan bu deniz koridoru çerçevesinde insani yardımın deniz yoluyla ulaştırılacağı ifade edildi ancak, yardımın Gazze’deki sivil halka ‘nereden ve nasıl teslim edileceği’ hakkında bilgi verilmedi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün yaptığı açıklamada deniz yoluyla gidecek ilk pilot yardımın bu Pazar günü ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, 23 ŞUBAT’TAN İTİBAREN LİMANDA BEKLİYOR

Öte yandan Akdeniz’deki mültecileri kurtarma görevi yürüten İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu Open Arms, 6 Şubat deprem felaketinde Türkiye ve Suriye’de sıcak yemek mutfakları açan Dünya Merkez Mutfağı (WCK) ile işbirliği içerisinde yardım yüklü ilk geminin bugün limandan ayrılacağını duyurdu. Open Arms ilk olarak 23 Şubat’ta insani deniz koridoru oluşturulana kadar Larnaka Limanı’nda bekleyeceklerini ifade ederek “Geçtiğimiz hafta Open Arms, WCK’dan şef Jose Andres'in işbirliğiyle Güney Kıbrıs'ın Larnaka limanına yanaştı ve yetkililerin Gazze Şeridi'ne insani deniz koridoru açmasını bekliyor” açıklamasını yapmıştı.

Open Arms yetkilileri, dün yaptıkları açıklamada “Gazze'de insani bir deniz koridoru kurma çabaları ilerleme kaydediyor ve tonlarca yiyecek, su ve Filistinli siviller için hayati önem taşıyan malzemelerle dolu römorkörümüz, anında yola çıkmaya hazır durumda” denildi. Geminin tonlarca taze meyve ve gıda dolu olduğu belirtildi.

Deniz koridoru yardımlarının, BM Güvenlik Konseyi'nin 2720 sayılı Kararı uyarınca Gazze'ye yardım akışını kolaylaştırmak, koordine etmek, izlemek ve doğrulamakla görevlendirilen BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag ile koordineli çalışılarak gönderileceğinin altı çizildi.

ABD’NİN GEÇİCİ LİMANI

Ortak açıklamada ayrıca “ABD, önemli miktarlarda yardımın deniz yoluyla ulaştırılmasını sağlamak amacıyla, insani yardım ortakları ve diğer ülkelerle koordineli olarak Gazze'de geçici bir iskele kurmak üzere ABD ordusunun liderliğinde bir acil durum misyonu duyurdu. Bu çabalar İsrail Hükümeti ile yakın işbirliği içinde yürütülecektir” denildi.