300 kilometre pedal çevirecekler

Geleneksel 18 Mart Çanakkale Zafer Turu etkinliği, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yılı dolayısıyla bu yıl da 40 bisikletçinin katılımıyla gerçekleşiyor. Bu sabah erken saatlerde yola çıkan bisikletçiler için Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından tören düzenlendi. 2 gün sürecek 18 Mart Zafer Turu başladı. Bisikletçilere bir süre eşlik eden Akgün, 40 bisikletçiye 'yolunuz açık olsun' temennisinde bulundu.

ŞEHİTLİKTEN TOPRAK GETİRECEKLER

Çanakkale şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen tur kapsamında Büyükçekmece 100. Yıl Çanakkale Geçilmez Atatürk Anıtı önünden yola çıkan bisikletçiler, iki günde 300 kilometre yol kat ederek Çanakkale'ye ulaşmayı planlıyor. Büyükçekmece Belediyesi Bisiklet Kulübü, Büyükçekmece Bisiklet İhtisas Kulübü ve Büyükçekmece Ali Hüryılmaz Bisiklet Kulübü işbirliğiyle düzenlenen Zafer Turu'na katılan bisikletçiler 10 Mart'ta şehitlikleri ziyaret edip aynı gün dönüş yapacak. 40 bisikletçi, Çanakkale ve Gelibolu'dan getirecekleri toprakları, 18 Mart Pazartesi günü düzenlenecek törende Büyükçekmece Çanakkale Anıtı'ndaki ağaçların dibine bırakacak.