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Husumetlisinin başını taşla vurdu

Tekirdağ’da N.C., aralarında husumet bulunan C.G.’nin taşla başına vurup, yaraladı.

Husumetlisinin başını taşla vurdu mask
Husumetlisinin başını taşla vurdu
Husumetlisinin başını taşla vurdu
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Tekirdağ’da N.C., aralarında husumet bulunan C.G.’nin taşla başına vurup, yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi’nde meydana geldi. N.C., bir süre takip ettiği C.G.’ye arkasından yaklaşıp büyük bir taşla başına vurdu. C.G., aldığı darbelerle yere düşerken, N.C., yerde de vurmayı sürdürdü. Çevredekiler araya girerken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı C.G., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis N.C.’yi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.

# Tekirdağ, Süleymanpaşa İlçesi, husumet, bir, edildi, Polis, Yaralı

09 Mar 2024 - 12:11 DHA Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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