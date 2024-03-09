Husumetlisinin başını taşla vurdu

Tekirdağ’da N.C., aralarında husumet bulunan C.G.’nin taşla başına vurup, yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi’nde meydana geldi. N.C., bir süre takip ettiği C.G.’ye arkasından yaklaşıp büyük bir taşla başına vurdu. C.G., aldığı darbelerle yere düşerken, N.C., yerde de vurmayı sürdürdü. Çevredekiler araya girerken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı C.G., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis N.C.’yi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.