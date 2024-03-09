"Aralıklı beslenme hücreleri onarıyor"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Asya Naz Al, bu yıl imsak ve iftar arasının yaklaşık 13-14 saatlik bir açlık gerektirdiğini söyleyerek dengeli beslenme uyarısında bulundu. Al, "Sahur ve iftar arasında yeterli miktarda su için, sindirimi kolaylaştırmak için yemekleri çiğneyin, ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçının" dedi.

Birden aşırı yemek tüketmenin birçok soruna yol açabileceğini aktaran Dyt. Asya Naz Al, sağlıklı ve doğru beslenmenin 6 formülünü şöyle sıraladı:

"Sahur öğününü atlamayın: Sindirimi kolay, lifli ve protein açısından zengin yiyecekler tercih ederseniz gün boyunca enerji seviyenizi korursunuz.

"Sıvı alımına dikkat edin: Sahur ve iftar arası yeterli miktarda su içmeye özen gösterin. Susuzluk hissi açlıkla karışabileceğinden düzenli aralıklarla su için.

"İftarı hafif tutun: İftar öğününde ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçının. Sindirimi kolay, hafif ve besleyici yiyecekler tercih edin. Özellikle çorba, sebze yemeği, protein kaynağı olan tavuk veya balık gibi seçeneklere yönelin.

"Tatlıyı abartmayın: İftarda tatlı tüketmek istiyorsanız abartmamaya ve sağlıklı tatlılara yönelin. Meyve tatlıları, az şekerli ve düşük yağlı tatlılar tüketin.

"Yavaş yemek yiyin: Yemekleri yavaş yavaş yiyin ve iyice çiğneyin. Bu sindirimi kolaylaştırır ve tokluk hissini artırır.

"Ara öğünler: İftar ile sahur arasında küçük ve hafif ara öğünler tüketmek (meyve, yoğurt, kepekli kraker) enerji seviyenizi korumanıza yardımcı olur."

ARALIKLI BESLENME HÜCRELERİ ONARIYOR

Ramazan ayında aralıklı beslenmenin vücuda birçok açıdan fayda sağladığını söyleyen Dyt. Al, "Oruç tutmak, sindirim sistemine mola vererek vücudun dinlenmesine ve sindirim organlarına verilen yükü azaltır. Bazı araştırmalara göre; aralıklı oruç tutmak hücresel onarım süreçlerini ve antioksidan aktivitesini artırabileceğini gösteriyor. Ayrıca, insülin duyarlılığını artırır, kan şekeri seviyesini düzenler ve kilo kontrolüne yardımcı olurken, vücudun hücresel onarımını da sağlar" diye konuştu.