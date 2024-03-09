- Asayiş

15 tabancayla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı

İzmir'de, otomobilde yapılan aramada, 15 tabanca ve 5 tabanca namlusu ele geçirildi. Silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1'ie tutuklandı.

15 tabancayla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı mask
15 tabancayla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı
15 tabancayla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında, G.B. ve akrabası D.B.'nin içinde bulunduğu otomobilde arama yapıldı. Aramada, 15 tabanca ve 5 tabanca namlusu ele geçirildi. G.B. ve D.B., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.B. tutuklandı, D.B. ise serbest bırakıldı.

# Gözaltı, TABANCA, Silah, Asayiş, ISE, İl Emniyet Müdürlüğü, İzmir

09 Mar 2024 - 11:53 DHA İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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