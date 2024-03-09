15 tabancayla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında, G.B. ve akrabası D.B.'nin içinde bulunduğu otomobilde arama yapıldı. Aramada, 15 tabanca ve 5 tabanca namlusu ele geçirildi. G.B. ve D.B., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.B. tutuklandı, D.B. ise serbest bırakıldı.