Ankara Büyükşehir'den kırsal kalkınma hamlesi

Ankara Büyükşehir Belediyesince X üzerinden yapılan açıklamada, kırsal bölgelerde verimi artırmak için gerçekleştirilen çalışmaların devam ettiği duyuruldu. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Kırsal kalkınma hamlelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz.

Nallıhan’ın Eymir ve Ericek Mahallelerinde tarımsal alanların sulanabilmesi, ipek böceği yetiştiriciliğinin maksimum seviyeye çıkarılabilmesi ve verimin artırılabilmesi amacıyla yüzde yüz hibe ile sulama borusu desteği sağlıyoruz."