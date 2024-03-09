Ankara Büyükşehir'den kırsal kalkınma hamlesi

Ankara Büyükşehir Belediyesince X üzerinden yapılan açıklamada, kırsal bölgelerde verimi artırmak için gerçekleştirilen çalışmaların devam ettiği duyuruldu. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Kırsal kalkınma hamlelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz.
Nallıhan’ın Eymir ve Ericek Mahallelerinde tarımsal alanların sulanabilmesi, ipek böceği yetiştiriciliğinin maksimum seviyeye çıkarılabilmesi ve verimin artırılabilmesi amacıyla yüzde yüz hibe ile sulama borusu desteği sağlıyoruz."
Kırsal kalkınma hamlelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz.
✔️ Nallıhan’ın Eymir ve Ericek Mahallelerinde tarımsal alanların sulanabilmesi, ipek böceği yetiştiriciliğinin maksimum seviyeye çıkarılabilmesi ve verimin artırılabilmesi amacıyla yüzde yüz hibe ile sulama borusu desteği… pic.twitter.com/wtBzeerTJH
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.