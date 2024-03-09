- Çevre

Ankara Büyükşehir'den kırsal kalkınma hamlesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınma hamlelerini sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir'den kırsal kalkınma hamlesi mask

Ankara Büyükşehir Belediyesince X üzerinden yapılan açıklamada, kırsal bölgelerde verimi artırmak için gerçekleştirilen çalışmaların devam ettiği duyuruldu. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Kırsal kalkınma hamlelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. 

Nallıhan’ın Eymir ve Ericek Mahallelerinde tarımsal alanların sulanabilmesi, ipek böceği yetiştiriciliğinin maksimum seviyeye çıkarılabilmesi ve verimin artırılabilmesi amacıyla yüzde yüz hibe ile sulama borusu desteği sağlıyoruz."

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09 Mar 2024 - 11:45 Ankara/ Nallihan- Çevre

Mahreç  Melisa Sapaz

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