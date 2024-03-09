- Spor

Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş’ın 30 Kasım 2023 tarihi itibariyle borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ın borcu açıklandı mask
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
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Beşiktaş’ın 2024 yılı 1’inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul’da bir otelde gerçekleştiriliyor. Oldukça geniş katılımın olduğu toplantı kulüp üyeliğinde 50’inci yılını dolduran üyelere plaket verilmesiyle başladı. Divan Kurulu faaliyetlerinin okunmasından sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu üyesi Özgür Şentürk toplam borcu ve mali tabloları açıkladı. Bu açıklamaya göre Beşiktaş'ın 30 Kasım 2023 tarihi itibariyle borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin TL belirtildi. Divan Kurulu yönetim kurulu değerlendirmesiyle devam ediyor.

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09 Mar 2024 - 11:37 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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