Robotik cerrahiden faydalanarak kanseri yendi

Başhekim ve Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Zeynel Keskin, İzmir'de kamuda robotik prostat ameliyatı yapan tek hastane olduklarını belirtip, "Robotik cerrahide başarı oranı daha yüksektir ve hasta için daha konforlu bir ameliyattır" dedi.

İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Zeynel Keskin önderliğinde robotik cerrahi ameliyatları yapılmaya başlandı. Prostat kanseri teşhisi koydukları Ali Osman Barut'un robotik cerrahi sayesinde kısa sürede sağlığına kavuştuğunu anlatan Dr. Keskin, "Hastamıza prostat kanseri nedeniyle robotik radikal prostat dediğimiz kanser alanının komple olarak çıkarılması ameliyatını yaptık. Robotik cerrahiyi şu an İzmir için konuşursak kamuda Sağlık Bakanlığı'na bağlı uygulanan tek hastaneyiz. Hasta için tabiki konforlu bir ameliyat. Bu ameliyatı yaptığımız hastalarda açık cerrahiye göre sertleşme ya da idrar kaçırma şikayetleri daha az görülüyor. Bu ameliyatta cerrahi başarı oranı daha yüksek. Hastada daha az kanama olur. Hasta bizde daha az yatar. Hasta için daha konforlu bir ameliyattır" diye konuştu.

'ROBOTİK CERRAHİDE GÖRÜNTÜ KALİTESİ ARTIYOR'

İzmir'de özel hastanelerde robotik cerrahi ameliyatlarının yapıldığını ifade eden Doç. Dr. Mehmet Zeynel Keskin, ekonomik durumu çok iyi olmayan hastaların özel hastanelerde bu ameliyata ulaşma şansının bulunmadığını söyledi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi kamu hastanelerinde robotik cerrahinin yapılmasının özellikle belli bir ekonomik düzeyin altındaki vatandaşlar için büyük bir konfor getirdiğini anlatan Keskin şöyle devam etti: "Ameliyat 2,5 saat sürdü. Açık cerrahide de bir komplikasyon olmazsa 3,5 saat sürüyor. Süreden ziyade ameliyatın bize sağlamış olduğu görüntü kalitesi, sinirleri ve damarları daha iyi görmemizi sağlayıp, hasar verme oranını azaltıyor. Hastamız bundan sonra üroloji polikliniğinde onkolojik açıdan takipli bir hasta olacak. Robot sadece ürolojide kullanılmıyor. Kadın doğumda, genel cerrahide kullanılıyor. Belki kulak, burun, boğaz bölümündeki meslektaşlarımız da robotik cerrahiden faydalanacaklar diye umut ediyorum."

'KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM'

Kemalpaşa'da yaşayan iki çocuk babası Ali Osman Barut ise "Özellikle gece idrara çok sık çıkıyordum. 4-5 kez kalkmam gerekiyordu. 7-8 ay kontroller yapıldı. Doktorlar ameliyatın olması gerektiğini söyledi. Robot ile ameliyatın daha iyi olduğunu söyledi. Robot gelince beni hızla çağırdılar, köyden geldim. Şimdi kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR, DHA