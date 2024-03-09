Roma dönemine ait tarihi eserler ortaya çıktı

Amasra ilçesi Fatih Mahallesi’nde yapılması planlanan kaymakamlık lojman inşaatı için sit alanı olan bölgede Amasra Müze Müdürlüğü öncülüğünde 6 farklı noktada sondaj kazısı yapıldı. Yerin yaklaşık 3 metre derinliğinde kerpiçler ortaya çıkınca ekipler çalışmalarını titizlikle yürüttü. Kazıda 4 mezara ulaşıldı. Mezarlarda ise altın küpe, yüzük, gözyaşı şişeleri ve kandiller bulundu.

Amasra Müze Müdürlüğü yetkilileri, eserlerin yaklaşık 2 bin yıllık ve Roma dönemine ait olduğunu saptadı. Taşınabilir tarihi eserler Amasra Müze Müdürlüğü’ne götürülerek kayıt altına alındı.