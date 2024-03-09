Hatay’da 420 okulda tadilat yapıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da 210 okul yıkıldı. Geçen sürede Hatay’da 422 okulun tadilatı yapıldı, 175 okulda ise güçlendirme çalışması devam ediyor. Vali Mustafa Masatlı, 66 yeni okulun açıldığını, 121 okulun inşaatının sürdüğünü söyledi. Vali Masatlı, 52 okul ihalesinin gerçekleştirildiğini ve 67 konteyner okul açtıklarını kaydederek, "Şu anda Hatay'da 397 bin 701 öğrencimiz eğitime devam ediyor. Yeni açılan okulların maliyeti 739 milyon, bakım onarıma giren okulların maliyeti ise 282 milyon lira civarında. Yatırım programına alınan okulların maliyeti ise 7 milyar 321 milyon lira" dedi.

Hatay'da eğitim sorunlarını çözmek için büyük çaba gösterdiklerini anlatan Vali Masatlı, depremden önce kentte 434 bin 446 öğrencinin olduğunu, şu anda ise 397 bin 701 öğrencinin eğitime devam ettiğini belirtti.