Şanlıurfa’da ‘torbacı’ operasyonu

Şanlıurfa'da, polis ekiplerinin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlendiği operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 17’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezi ile Suruç, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde operasyon düzenledi. 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 215 gram bonzai, 99 gram esrar, 33 gram metamfetamin, 2,57 gram eroin, 8 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.