O sözlerinden dolayı linç edliliyor

Ceyda Düvenci, Star TV'de yayınlanan Saklı Oda dizisinde rol alan ve NTV'deki programında usta oyuncu Nazan Kesal'ı konuk etti. Nazan Kesal'ın yeni projesi olan Yan Oda dizisinden bahseden Düvenci'nin sözleri, izleyiciler arasında tepki uyandırdı.

Usta oyuncu, yeni başlayacak olan Yan Oda dizisinin kadrosuna katılarak, projeden bahsederken "Yan Oda dizisinde yaşımın çok üstünde bir karakteri canlandıracağım. Tamamen farklı bir rol. Birbirinden farklı iki ailenin aynı evde bir arada yaşaması konu ediliyor. Harika bir proje, muhteşem bir senaryo" şeklinde konuştu. Ceyda Düvenci ise "Seni çok seviyorum, iyi ki varsın" diyerek başlayıp, Kesal için "Topuzunla birlikte birçok projede seni görmek istiyorum. Seni ve topuzunu çok seviyorum. Ama umarım en az dört sene boyunca bu dizide kalırsın ve kapı kapı dolaşmak zorunda kalmazsın" dedi.

Düvenci'nin sözlerinin ardından şaşkınlığını gizleyemeyen Nazan Kesal, "Bence kapı kapı gezmek gibi bir durum yok. Yapımcılar çok ilginç karakterler ve roller sunuyorlar. Burada asıl önemli olan seyirciyle buluşabilmek. Yolumuz açık olsun" karşılığını verdi.

Düvenci'nin sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve tepkiler de beraberinde geldi. Kendisinden yaşça büyük bir oyuncuya yönelik sözleri nedeniyle eleştirilen Düvenci için "Egosunu tatmin etmek için program yapmışlar, karşındakinin yaşına en azından saygı göster" şeklinde yorumlar yapıldı.