Açlık ve susuzluktan 3 çocuk daha öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref El Kudra El Şifa Hastanesi’nde yetersiz beslenme ve su kaybı sebebiyle 3 çocuğun hayatını kaybettiğini ifade ederek bu sebeplerden ölenlerin sayısının toplamda 23’e yükseldiğini ifade etti.