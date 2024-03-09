Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref El Kudra El Şifa Hastanesi’nde yetersiz beslenme ve su kaybı sebebiyle 3 çocuğun hayatını kaybettiğini ifade ederek bu sebeplerden ölenlerin sayısının toplamda 23’e yükseldiğini ifade etti.
- Dünya
Açlık ve susuzluktan 3 çocuk daha öldü
Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan dün gece yapılan açıklamada, El Şifa Hastanesi’nde yetersiz beslenme ve su kaybı nedeniyle 3 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.