Kadınlar Günü’ne özel kutlama

Bünyesinde kadın çalışan oranı yüzde 41, yönetici seviyesinde kadın çalışan oranı ise yüzde 35 olan BtcTurk, finansal teknoloji şirketi olmanın yanı sıra, kurulduğu günden bu yana ülke sporunda da varlığını sürdürüyor. Hem futbol hem voleybolda Milli Takımlar Ana Sponsoru olan ve birçok branşta spora destek veren BtcTurk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel, sporcuların yer aldığı anlamlı bir video hazırladı.

‘İnanırsan Yaparsın’ sloganıyla yayınlanan görüntülerde, kadın sporcuların son dönemde elde ettiği başarılara dikkat çekildi.