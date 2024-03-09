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Kadınlar Günü’ne özel kutlama

Finansal teknoloji şirketi BtcTurk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, Türk sporunu Milli Takımlar seviyesinde temsil eden ve son dönemde başarılarıyla ön plana çıkan sporcuların yer aldığı video ile kutladı.

Kadınlar Günü’ne özel kutlama mask

Bünyesinde kadın çalışan oranı yüzde 41, yönetici seviyesinde kadın çalışan oranı ise yüzde 35 olan BtcTurk, finansal teknoloji şirketi olmanın yanı sıra, kurulduğu günden bu yana ülke sporunda da varlığını sürdürüyor. Hem futbol hem voleybolda Milli Takımlar Ana Sponsoru olan ve birçok branşta spora destek veren BtcTurk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel, sporcuların yer aldığı anlamlı bir video hazırladı.

‘İnanırsan Yaparsın’ sloganıyla yayınlanan görüntülerde, kadın sporcuların son dönemde elde ettiği başarılara dikkat çekildi.

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09 Mar 2024 - 10:31 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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