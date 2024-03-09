Kadınlar Günü’ne özel kutlama

Bünyesinde kadın çalışan oranı yüzde 41, yönetici seviyesinde kadın çalışan oranı ise yüzde 35 olan BtcTurk, finansal teknoloji şirketi olmanın yanı sıra, kurulduğu günden bu yana ülke sporunda da varlığını sürdürüyor. Hem futbol hem voleybolda Milli Takımlar Ana Sponsoru olan ve birçok branşta spora destek veren BtcTurk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel, sporcuların yer aldığı anlamlı bir video hazırladı.
‘İnanırsan Yaparsın’ sloganıyla yayınlanan görüntülerde, kadın sporcuların son dönemde elde ettiği başarılara dikkat çekildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.