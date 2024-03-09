ABD'nin suçu var mı?

İsrail basınında dün yer alan haberlere göre, ABD’nin Gazze’ye yardım taşıyan uçaklarından atılan insani yardım kargolarının paraşütlerinin açılmaması ve bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu 5 kişinin öldüğü ve en az 10 kişinin yaralandığı ileri sürülmüştü. CENTCOM haberlere cevap olarak açıklamasında, “İnsani yardım amaçlı hava yardımları sonucunda sivillerin öldürüldüğüne dair haberlerin farkındayız. Öldürülenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bazı haberlerin aksine, bu ABD hava yardımlarının bir sonucu değildir” ifadelerine yer verdi.