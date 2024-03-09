Sivas'ta kadınlara özel konser

Sivas Devlet Türk Halk Müziği korusu,, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser verdi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Bahar Çalık, Dilan Gönül, Özge Altıntaş ve Sayinur Altun konuk ses sanatçısı olarak katıldı.

Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki kadın ses sanatçılarından oluşan koro, Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Konser sonrası Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Kadıoğlu'na çiçek takdim etti.

Konseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Yeşilay Şube Başkanı Bülent Akın, Koro Müdürü Davut Kaya ve müzikseverler izledi.