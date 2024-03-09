Taksici cinayeti, o diziye konu oldu

44 yaşındaki taksici Oğuz Erge, İzmir'de üşümesin diye aracına aldığı müşterisi tarafından 3 kurşunla vurularak öldürülmüştü. Türkiye gündeminde geniş yankı uyandıran cinayeti Kanal D ekranlarında 18 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar dizisi ele aldı.

Hayatın içinden karakterlerin ve toplumsal olayların sık sık ele alındığı dizide, Oğuz Erge'nin cinayeti de işlendi. Yayınlanacak bölüm fragmanında, bir taksici, aracına aldığı kişi tarafından öldürülüyor. Taksiciyi acımasızca öldüren kişinin "İnsanlık öldü" sözleri de dikkat çekiyor.