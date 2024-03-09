Belediye araç filosunu yeniledi

Şarkışlı Belediyesi yenilediği araçları tanımak için tören yaptı. Belediye binası önündeki törene Kaymakam Samet Öztürk, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, belediye meclis üyeleri, belediye personeli, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Oğuz, törende yaptığı konuşmada, filoya eklenen 9 aracın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Araç parkını iş makineleri, kamyon ve hizmet araçlarıyla güçlendirdiklerini belirten Oğuz, "Bu araçlar toplamda 27 milyon lira değerinde ve hepsi peşin alındı, kredi kullanılmadı." dedi.

Kaymakam Öztürk ve İl Genel Meclisi Başkanı Akkaş da yaptıkları konuşmada yeni araçların hayırlı olmasını diledi.