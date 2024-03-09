ÇANKAYA'DA "HER ŞEY YOLUNDA"

Çankaya Belediyesi, Nihal Martlı’nın " Her Şey Yolunda" sergisini Başkentlilerle buluşturdu. Fikret Otyam Sanat Merkezi’nde açılışı yapılan sergiye sanat dünyasının tanınmış isimleri de katıldı.

Küratörlüğünü Melis Golar’ın yaptığı ve sanat merkezinin her iki galerisinde de ziyaret edilebilen sergi, başlığını “olumluma” üzerinden yazılmış̧ bir nottan alıyor. Martlı, eserlerinde son yirmi yıllık üretimini (2004- 2024) ve hayatta resmederek tecrübe ettiklerini izleyiciyle beraber gözden geçiriyor. Resmi, yaşamı en iyi geri dönüştürme aracı olarak gören Martlı, çoğunlukla otobiyografik bir çizgide ilerleyen yapıtlar üretiyor gibi görünse de daha geniş̧ bir perspektifte bir araya getirdiği sanat tarihinden ilham alan roller ve karakterler, kadının geçmiş̧ ve bugünkü̈ konumlarını sorguluyor.

KADININ HAYAT ÇİZGİSİ İNCELENİYOR

Eserlerinde geçmişten bugüne, resmine kattığı temaların bir yansıması olan serileri ve sürekli ve farklı şekilde kullandığı teknikleri bir araya getiren Martlı, bir atmosferde duygu dünyasıyla beraber betimlemiş̧ portreler ve mekânlar bir kadının geçirdiği tüm olağan ve olağandışı anları, eserlerinde lineer olmayan bir hayat çizgisi üzerinde yeniden inceliyor.

"Her Şey Yolunda" sergisi, Fikret Otyam Sanat Merkezi'nde 7 Nisan tarihine kadar tüm hafta boyunca 09.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.