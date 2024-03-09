Kıvılcım şimdi ne yapacak?

Dün akşam yayınlanan bölümde, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde, Çimen'in ani evliliği izleyicilerde şok etkisi yarattı.

Bir süredir yaşça kendisinden büyük iş insanı Gökhan ile ilişki yaşayan Çimen, sevgilisinin evli ve iki çocuk babası olduğunu öğrendi. Çimen'in Gökhan'ın eşine yaşananları anlatması, ailede karışıklığa neden oldu. Gökhan, babasının azarlaması ve tokatlamasıyla karşılaştıktan sonra ailesinin baskısıyla Çimen ile imam nikahıyla evlenmeye karar verdi. Gökhan'ın, "Eşimden boşanacağım, ancak görüşmemiz için imam nikahı kıymamız gerekiyor" sözleri üzerine Çimen, teklifi kabul etti. Gökhan ile imam nikahıyla evlenen Çimen, sevdiği adam için tesettüre girmeyi de göze aldı. Ailesine evlilik haberini vermek için eve gelen Çimen'in tesettüre girmesi, Doğa, Kıvılcım ve Sönmez Hanım'ın şaşkınlıkla izledi.