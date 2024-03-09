'Mahzen-7' operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce ‘Suç işlemek amacı ile örgüt kurmak’, ‘Nitelikli yağma’, ‘Kasten yaralama’, ‘Mala zarar verme’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma’, ‘Silahlı tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçlarını işleyen suç örgütüne yönelik 'Mahzen-7' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, İstanbul'da Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde faaliyet gösteren suç örgütünün elebaşı ‘Memocan’ lakaplı Muhammed Uray’ın da olduğu 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen 12 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2 hassas terazi ve çok miktarda paraya el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.