100'üncü mağaza açıldı

LG Türkiye, İstanbul Cevahir AVM'de LG Brandshop Desey'in açılmasıyla, Türkiye'de 99 olan mağaza sayısını 100'e ulaştırdı.

Açılışa, LG Türkiye Üst Yöneticisi Dunstin Dongeun Lee (CEO), LG Electronics Türkiye Ev Eğlencesi Elektroniği ve Beyaz Eşya Ürün Grupları Satış Başkanı Bülent Bülbül, birim müdürleri ve davetliler katıldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bülbül, 100'üncü mağazalarını açmanın kendileri için çok önemli bir atılım olduğu vurgulayarak, " Biz ciddi kararlılıkla Türkiye'de büyüyen en önemli markalardan bir tanesiyiz. Dünyada lead ettiğimiz sektörel donanımımızı Türkiye’de de bugünkü yatırımcılarımızla beraber kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Bu yıl içinde 100 mağaza daha açmayı planladıklarını ifade eden Bülbül şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şehir penetrasyon sayımızı 38’e çıkaracağız. Planda olan ve üretimi devam eden 13 mağazamız daha var. 2024 yılının sonuna kadar toplamda 200 mağaza sayısıyla yılı kapatıyor olacağız. Bizim için önemli olan şey gerçekten tüketiciyle bizi doğru lokasyonda buluşturabilecek yatırımcılarla, doğru işbirliği modelini dizayn etmeye çalışıyoruz. Herkesle bayilik açmak istemiyoruz. Doğru işbirlikleri, doğru anlayış, doğru sorun, doğru çözümle, hep birlikte karar vermek istiyoruz. Bayilerimizden öğrenerek iş yapmak istiyoruz ve müşterilerimize karşı bizi en doğru temsil edecek yatırımcılarla iş birlikleri yapmaya çalışıyoruz."

LG Brandshop Desey, son teknoloji LG ürünlerini kullanıcılarla buluştururken, "ThinQ Deneyim Alanı"yla da LG'nin çevre ve sürdürülebilirlik adına gerçekleştirdiği çalışmalar ve ürünler hakkında da bilgi aktarıyor.