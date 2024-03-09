Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, MSB Lojistik Genel Müdürü Veysel Uyar görevden alınarak, yerine Erbil Özdemir atandı.
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Milli Savunma Bakanlığı'nda yeni atama
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Lojistik Genel Müdürlüğüne Erbil Özdemir'in atandığına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.